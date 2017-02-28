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В США запустили русскоязычный телеканал против пропаганды Кремля ({{commentsTotal}})

Ньюсрум телеканала "Настоящее время" Автор: REUTERS
За рубежом
За рубежом

В феврале на пресс-конференции в Вашингтоне "Голос Америки" и "Радио Свобода" официально объявили о начале вещания нового круглосуточного русскоязычного телеканала "Настоящее время".

Телеканал "Настоящее время" ведет круглосуточное вещание в интернете и телеэфире. Миссия канала – обеспечить русскоязычной аудитории альтернативу кремлевским средствам массовой информации, сообщило "Радио Свобода".

Основу вещания составляют выпуски новостей, информационные программы, выходящие на ежедневной основе с 2015 года, а также подготовленные Русской службой "Радио Свобода" ток-шоу по актуальным вопросам общественной жизни. Телеканал демонстрирует документальные фильмы.

"Не нужно считать телеканал "Настоящее время" пропагандой или контрпропагандой, - подчеркнул во время презентации проекта исполнительный директор Совета управляющих по вопросам вещания Джон Лансинг. – Это объективная журналистская работа, и мы предлагаем нашим зрителям достоверные, проверенные факты", передал "Голос Америки".

"Российская аудитория недовольна тем, что им показывают [российские телеканалы], - пояснила директор "Голоса Америки" Аманда Беннетт. – Люди прекрасно понимают, когда им лгут. Мы ни с чем не боремся, а лишь показываем то, что происходит на самом деле".

Москва очень быстро осудила новый канал. Телеведущий Дмитрий Киселев, который считается главным пропагандистом Кремля, назвал запуск канала жульничеством.

"Это совместный продукт двух команд "вражьих голосов", как раньше их называли, — "Радио Свобода" и "Голоса Америки". Затея и бюджет — еще с обамовских времен. По большому счёту, как говорится, отмывание бабок под предлогом борьбы с русской пропагандой", - заявил он.

Для распространения программ "Настоящего времени" создана сеть, включающая в себя 32 кабельных канала на Украине, в Грузии, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Германии и Израиле. 

Русскоязычный проект "Настоящее время" был запущен администрацией Обамы более двух лет назад. Тестовое вещание началось еще в 2016 году, а 7 февраля этого года телеканал, созданный на базе "Радио Свобода" и "Голоса Америки", официально представили публике в Атлантическом совете в Вашингтоне. Проект финансируется Конгрессом США через правительственное Агентство по иновещанию.

"Радио Свобода" – входящая в систему международного вещания США некоммерческая медиакорпорация – ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества.

Редактор: Дина Малова



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