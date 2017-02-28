ЦУ "Нарвская Александровская церковь" закрылось

Ида-Вирумаа

Депутаты Нарвского горсобрания проголосовали за закрытие целевого учреждения "Нарвская Александровкая церковь", которое было создано в 2002 году с целью восстановления лютеранского храма. Здание храма восстановлено и передано на баланс МВД.

Созданное 15 лет назад целевое учреждение "Нарвская Александровская церковь" свою задачу выполнило - здание церкви восстановлено и передано на баланс МВД. Целевое учреждение зданием больше не занимается и его учредители прекратили деятельность целевого учреждения.

Основателями целевого учреждения были город Нарва, государство, лютеранская церковь, тогдашние владельцы Кренгольмской мануфактуры и бывший мэр города Имре Лийв как частное лицо.

ЦУ было создано для восстановления здания церкви с последующим использованием в качестве концертного зала и культурного центра с сохранением церковных функций. Здание восстановили частично, без концертного зала.

На сегодняшний день кредит на восстановление здания выплачен, первичная аварийная ситуация ликвидирована, здание перешло на баланс МВД и ЦУ им больше не занимается.