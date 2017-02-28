Квалификацию в тендере на поставку новой формы для полиции прошли два предложения

Эстония

На конкурс госпоставки новой формы для Департамента полиции и погранохраны в конце года поступило три предложения, из которых квалификацию прошли два.

На конкурс было представлено совместное предложение от компаний A La Carte Identity Clothing AB из Швеции и A la Carte Uniforms OÜ из Эстонии, второе – от компании Image Wear AS из Эстонии и еще одно – единое предложение от шести эстонских фирм.

Квалификацию не прошло предложение A La Carte Identity Clothing AB и A la Carte Uniforms OÜ.

Image Wear AS и единое предложение от шести эстонских фирм формально соответствовали условиям конкурса, но у них были небольшие недостатки по содержанию. Департамент решил не отклонять эти предложения, а приступил к переговорам с обоими поставщиками на разрешенных законом о госпоставках условиях.

Оба поставщика подтвердили желание участвовать в конкурсе, уточненный срок предоставления предложений – 2 марта.

Летом прошлого года департамент объявил конкурс госпоставки на оказание полного комплекса услуг по поставке формы для своих сотрудников, предполагаемая стоимость которого – 8,9 млн евро.

Согласно прогнозам, первая партия новой форменной одежды появится у сотрудников Департамента полиции и погранохраны во второй половине лета 2017 года.

В 2015 году департамент объявил тендер на новую форму, на который представили два предложения, но поскольку они превосходили предполагаемую сумму, ведомство отклонило оба варианта и объявило об окончании конкурса.