Ааб: партия получила бы хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара Сависаара

Эстония

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал, что у партии были бы хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара Сависаара. Ааб не верит, что если Сависаар не будет баллотироваться, то партия тут же останется без 40 000 голосов. О желании баллотироваться Сависаар пока не сообщал.

"На основании моей информации, подтверждения этому не поступало. Я вчера не был на ласнамяэской конференции, но присутствующим он также не дал подтверждения, что вообще собирается баллотироваться. Он оставил этот вопрос открытым. Мы ждем, что он однажды решит и скажет сам, чего он хочет. До сих пор возможные пожелания шли через Ольгу Иванову", – сказал Ааб порталу ERR Uudised.

По мнению Ааба, решение Сависаара не участвовать в выборах не сильно бы повлияло на результат партии.

"Мы исходим из того, что важно, чтобы весь список был сильным и чтобы провести хорошую работу. Эдгар (Сависаар) в последнее время не был очень активным и я не думаю, что он в ближайшее время станет более активным в том, что касается предвыборной кампании. Как сам он сказал, он занимается своим здоровьем и не секрет, что в отношении него идет судебное разбирательство", – отметил Ааб.

"Я думаю, что и в Ласнамяэ мы бы достигли хороших результатов по партийному списку с Эдгаром или без него. Я не согласен с тем, что если Эдгар не будет баллотироваться, то у нас не будет 40 000 голосов", – сказал Аас.