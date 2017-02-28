Совбез ООН отмечает рост напряженности в Косово

За рубежом

В представленном на рассмотрение членов совбеза ООН докладе говорится, что в ноябре прошлого года в крае были задержаны 19 человек по подозрению в планировании террористических нападений в Косово и в регионе по заданию косовских боевиков, воюющих на стороне ИГИЛ. Террористы из Косово были задержаны и в Бельгии.

В ходе задержаний были конфискованы различные виды оружия и взрывчатых веществ. 30 ноября 2016 года апелляционный суд подтвердил обвинительные приговоры по девяти имамам, осужденным за вербовку 70 человек для укрепления потенциала ИГИЛ в Сирии.

В декабре два жителя Косово были задержаны бельгийскими органами безопасности по подозрению в причастности к террористической деятельности, связанной с ИГИЛ, сообщает сайт ООН.

Об этом Совет Безопасности ООН предупредил Специальный представитель Генерального секретаря в Косово Захир Танин. Он проинформировал членов Совета о ситуации в крае и рассказал о деятельности Миссии ООН по делам временной администрации в Косово.

Отмечая, что экстремизм, радикализация и терроризм - по-прежнему серьезные угрозы в Косово, представитель ООН рассказал об усилиях администрации края, направленных на их искоренение, в том числе путем образования и сокращения бедности.