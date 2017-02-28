rus.err.ee

Совбез ООН отмечает рост напряженности в Косово ({{commentsTotal}})

Флаг Косово. Автор: Фото: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В представленном на рассмотрение членов совбеза ООН докладе говорится, что в ноябре прошлого года в крае были задержаны 19 человек по подозрению в планировании террористических нападений в Косово и в регионе по заданию косовских боевиков, воюющих на стороне ИГИЛ. Террористы из Косово были задержаны и в Бельгии.

В ходе задержаний были конфискованы различные виды оружия и взрывчатых веществ. 30 ноября 2016 года апелляционный суд подтвердил обвинительные приговоры по девяти имамам, осужденным за вербовку 70 человек для укрепления потенциала ИГИЛ в Сирии.

В декабре два жителя Косово были задержаны бельгийскими органами безопасности по подозрению в причастности к террористической деятельности, связанной с ИГИЛ, сообщает сайт ООН.

Об этом Совет Безопасности ООН предупредил Специальный представитель Генерального секретаря в Косово Захир Танин. Он проинформировал членов Совета о ситуации в крае и рассказал о деятельности Миссии ООН по делам временной администрации в Косово.

Отмечая, что экстремизм, радикализация и терроризм - по-прежнему серьезные угрозы в Косово, представитель ООН рассказал об усилиях администрации края, направленных на их искоренение, в том числе путем образования и сокращения бедности.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Ааб: партия получила бы хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара

ЦУ "Нарвская Александровская церковь" закрылось
Российский газ для европейцев подорожает на 10%
Депутаты Нарвского горсобрания не стали отменять пособие бывшим мэрам
Экономика Эстонии выросла в прошлом году на 1,6%
Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии
Государство с марта начнет выплачивать алиментную помощь

Педагоги Ласнамяэской гимназии просят дать второй шанс экс-директору Беляеву

Мнение / Интервью
Виталий Белобровцев о речи Кальюлайд: бесшовное общество или лоскутное одеяло
Яна Тоом: журналисты не вступились за Sputnik в скандале с Репс из страха перед КаПо
Каллас: президент не должен избегать острых тем
Ида-Вирумаа
Нарвский центр "Матвейка" с пятилетием поздравили гости из Таллинна и Санкт-Петербурга
Врачебные услуги в Нарве: медсостав давно не обновлялся
ФОТО: в Нарве отметили Масленицу
В Ида-Вирумаа на шоссе Таллинн - Нарва погиб 64-летний водитель
ФОТО: праздничное поднятие флага на рассвете прошло и в Нарвском замке
Выбор редакции
Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности
Яна Тоом о речи Кальюлайд: произнесла хорошо, но не от души
За рубежом
Совбез ООН отмечает рост напряженности в Косово
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Австрия подозревает турецкого хакера в атаках на госучреждения
Легкомоторный самолет упал на жилые дома в Калифорнии: есть погибшие
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией
Трамп предложил увеличить военные расходы США на 54 млрд долларов
Эстония
Со вторника в Эстонии закрыты ледовые трассы

Со вторника закрыты обе работавшие в Эстонии ледовые трассы, запланированное открытие третьей отменилось из-за теплой погоды.

Квалификацию в тендере на поставку новой формы для полиции прошли два предложения
Врезавшийся в Таллинне в дерево водитель погиб
Экономика
Судоходная компания Tallink заработала в прошлом году 44 млн евро прибыли
Цены в промышленном секторе Эстонии за месяц выросли на 1%
Eesti Energia в 2016 году заработала рекордную прибыль в 171 млн евро
Спорт
Российский полузащитник Денис Поляков будет играть за "Нарва-Транс"
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
На Тартуском марафоне победу праздновали представители Франции
Форвард "Инфонета" Альберт Проза: при счете 3:0 намного приятнее входить в игру
Наставник "Инфонета" Александр Пуштов: игра с "Флорой" не была легкой
Полузащитник "Флоры" Максим Гусев: настрой на сезон не будет испорчен
В командном спринте на ЧМ в Лахти победу праздновали сборные России и Норвегии
В матче за Суперкубок Эстонии "Инфонет" разгромил "Флору" со счетом 5:0
Новым разыгрывающим "Калева/Крамо" может стать Бранко Миркович
Культура
Киноакадемия об "Оскаре": ошибка произошла по вине компании, подводящей результаты голосования
"Оскар" за лучший фильм года получил "Лунный свет", ранее победителем ошибочно объявили "Ла-Ла Ленд"
ФОТО: Дом новостей ERR украсят работы-победители художественного конкурса
Eesti laul
Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев
Определились финалисты конкурса Eesti Laul
NYT: у Киева возникли большие проблемы с организацией "Евровидения"
Разное
Следующая "Правовая аптека" будет посвящена алиментам
На Луну смогут полететь туристы
В центре Пярну вышедшие на лед не смогли самостоятельно вернуться на берег
В январе жители Эстонии потратили на покупку мобильных телефонов 8 млн евро
В Таллиннском музее природы стартовал парад пингвинов 
24.02
Жертвой урагана "Дорис" в Великобритании стал один человек
24.02
Куда пойти 24 февраля? Праздничные мероприятия в Таллинне
22.02
НАСА рассказало о возможной жизни в системе звезды TRAPPIST-1
Рекомендуем!
Последние новости
14:02
Российский газ для европейцев подорожает на 10%
14:00
Со вторника в Эстонии закрыты ледовые трассы
13:48
Ааб: партия получила бы хорошие результаты в Ласнамяэ и без Эдгара Сависаара
12:51
В США запустили русскоязычный телеканал против пропаганды Кремля
12:49
Совбез ООН отмечает рост напряженности в Косово
12:42
Квалификацию в тендере на поставку новой формы для полиции прошли два предложения
12:38
ЦУ "Нарвская Александровская церковь" закрылось
11:53
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
11:15
Депутаты Нарвского горсобрания не стали отменять пособие бывшим мэрам
11:06
Следующая "Правовая аптека" будет посвящена алиментам
10:06
Судоходная компания Tallink заработала в прошлом году 44 млн евро прибыли
09:55
Экономика Эстонии выросла в прошлом году на 1,6%
09:42
На Луну смогут полететь туристы
09:23
Киноакадемия об "Оскаре": ошибка произошла по вине компании, подводящей результаты голосования
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 27.02.2017 (20:00)

Погода
Во вторник воздух прогреется местами до восьми градусов
За рубежом
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
Эстония
Департамент: треть пассажиров рейсовых автобусов пристегивают ремни безопасности
"АК": в понедельник свидетельства о гражданстве Эстонии получил 51 человек
Исследование: молодежь и политики наиболее терпимо относятся к коррупции
Ласнамяэская гимназия: преподавание по системе "60 на 40" себя не оправдало
Марина из Naiskodukaitse: теперь я не боюсь помогать людям
Ольга Иванова о внутрипартийных трениях: уходить никто не планирует, но нам надо обозначить свое недовольство