Со вторника в Эстонии закрыты ледовые трассы

Эстония

"На бывших открытыми до сих пор трассах Хаапсалу-Ноароотси и Лааксааре-Пийрисааре появились трещины, они покрылись слоем воды, а толщина льда местами сократилась на несколько сантиметров, поэтому их невозможно было держать открытыми", – сказал директор по обслуживанию Ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Ханнес Вайдла.

23 января Департамент шоссейных дорог открыл ледовую трассу Лааксааре-Пийрисааре, а 10 февраля – ледовую трассу Хаапсалу-Ноароотси. Ледовая трасса Рохукюла-Свибю, которую планировалось открыть, не открылась из-за потепления.

Департамент напоминает всем, что ездить по неоткрытым ледовым трассам нельзя, поскольку это опасно для жизни и водителя, и пассажиров.