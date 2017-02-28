Российский газ для европейцев подорожает на 10%

Экономика

Российская компания "Газпром" ожидает, что на фоне подорожания нефти цена российского газа для европейцев в 2017 году увеличится почти на 10% — до 180–190 долларов за 1 тыс. кубометров.

Цена экспортных контрактов "Газпрома" в 2017 году будет варьироваться в районе 180–190 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил на презентации в рамках Дня инвестора в Сингапуре зампред правления компании Александр Медведев. Это почти на 10% выше, чем в 2016 году: тогда средняя цена поставок газа в Европу составила 167 долларов за 1 тыс. кубометров.

Топ-менеджер отметил, что прогнозировать цену теперь сложнее, чем раньше, так как в контрактном портфеле "Газпрома" заложены разные системы ценообразования. При этом он добавил, что доля спота в ценообразовании компании достаточно сбалансированная. Он добавил, что в среднем экспортная цена газа в 2016 году в СНГ и страны Балтии составила 152 доллара за 1 тыс. кубометров.