Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в январе вырос на 6,8%

Экономика

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 6,8% (37 000 человек) до 577 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с декабрем в январе объем пассажирских перевозок вырос на 2,6% или на 15 000 человек.

При этом ноябрьский показатель пассажиропотока стал рекордным за последние 17 лет. Выше он был лишь в январе 2001 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 578 000 пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.