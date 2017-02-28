Врач-диетолог: при соблюдении поста важно вводить ограничения постепенно

Разное

Врач-диетолог Наталья Трофимова рассказала в интервью для "Радио 4", что при соблюдении поста в организме запускается процесс, способствующий строению новых клеток. Диетолог всем советует поститься, по крайней мере в мягкой форме, но при этом вводить ограничения постепенно, а также не принимать жирную пищу и алкоголь на следующий день после окончания поста.

По словам врача-диетолога, благодаря уменьшению потребляемого количества килокалорий, во время голодания в организме запускается процесс аутофагии.

"Организм активно сжигает и утилизирует ненужные клетки, в результате чего освобождается энергия, необходимая для строительства новых клеток. В этому году за описание этого процесса японский профессор был награжден Нобелевской премией".

По словам Трофимовой, это описание доказывает, что в нашем организме есть такие процессы и их необходимо поддерживать.

"Методика лечебного голодания определяется строго по показаниям", - подчеркнула она. Врач-диетолог добавила, что при приеме некоторых лекарств, необходимо определить, можно ли уменьшать потребление калорий или стоит назначить конкретные дни с ограничениями по жирам или белкам.

Однако врач отметила, что жестких противопоказаний все-таки нет и в принципе такие дни нужны каждому.

"Лечебное голодание можно рекомендовать всем. Как минимум два или три раза в неделю питание должно содержать рыбу, два дня — вегетарианскую пищу. Можно, например, заменить животные белки на бобовые.

Говоря в частности о длительном посте в 40 дней, врач-диетолог рекомендует придерживаться и его.

"Самое главное — не вводить резкое ограничение с первого дня. В начале нужно убирать мясо, но оставлять рыбу и в некоторые дни — яйца. Потом можно постепенно уменьшать количество потребляемых молочных продуктов и так далее. Также важно помнить, что из такого длительного поста нужен и медленный выход. Нельзя сразу начинать принимать очень жирную пищу и особенно алкоголь, который влияет на поджелудочную железу и печень. А сам по себе пост очень полезный".

В период поста Трофимова советует сократить в рационе количество мяса — свинины, говядины, сосисок и колбасы и стараться есть больше овощей, фруктов и рыбы. "Также лучше уменьшить количество молочных продуктов, можно только оставить немного творога", - посоветовала врач и добавила, что при этом нужно пить много воды, а также овощных и фруктовых смути.