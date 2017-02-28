С 1 марта Нарвский департамент архитектуры и планирования возглавит Иван Сергеев

Ида-Вирумаа

Вместо и.о. директора Нарвского департамента архитектуры и планирования Натальи Шибаловой, уходящей по собственному желанию, руководить ведомством в качестве и.о. директора будет главный архитектор города Иван Сергеев.

По словам члена городской управы по хозяйственным вопросам Георгия Игнатов, вопрос выбора нового директора департамента пока не поднимался. "Согласно правилам исполнять обязанности директора будет его заместитель, главный архитектор города, Иван Сергеев".

Наталья Шибалова написала заявление об уходе по собственному желанию с должности и.о. директора в конце января нынешнего года.