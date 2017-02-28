Напавшая с топором на отчима женщина проведет в тюрьме 8 лет

Эстония

Во вторник, 28 февраля, вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении Яны Богатыревой (37), которая напала с топором на своего отчима. Она проведет за решеткой 8 лет.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Госсуда, кассационная жалоба защитника Богатыревой Хейки Кунингаса не была принята к рассмотрению.

Это означает, что в законную силу вступил приговор суда первой инстанции, поскольку позднее апелляция женщины была отклонена окружным судом.

В августе прошлого года Тартуский уездный суд пришел к выводу, что вина женщины в попытке убийства доказана. Она была приговорена к 8 годам лишения свободы. Такого же наказания требовала для обвиняемой и прокуратура.

Как ранее писал rus.err.ee, Лыунаская окружаная прокуратура обвинила Яну Богатыреву в том, что 16 декабря 2015 года в квартире жилого дома в деревне Пайнкюла Йыгеваского уезда она несколько раз ударила топором лежавшего в кровати 48-летнего мужчину, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Лишь благодаря помощи врачей он остался жив.

Полиция задержала подозреваемую на месте происшествия. Она была взята под стражу.

"Доказательства, собранные в ходе расследования, указывают на то, что обвиняемая употребляла алкоголь вместе с матерью и отчимом. В соответствии с обвинением, между ними возник словесный конфликт", - рассказала окружной прокурор Аннели Хинто, добавив, что в результате ссоры обвиняемая схватила топор и ударила им своего отчима.

Ранее Яна Богатырева не имела судимостей.