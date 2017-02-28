Eesti Gaas с апреля повысит цену на газ для частных потребителей на 11%

Экономика

С 1 апреля цены на природный газ для домохозяйств, являющихся клиентами Eesti Gaas, вырастут на 11% до 0,444 евро за кубометр, но компания обещает, что до весны 2018 года дальнейших повышений цен не будет.

В Eesti Gaas объяснили этот шаг ростом цен на природный газ на мировом рынке, сообщило во вторник, 28 февраля, агентство BNS.

"С осени прошлого года цены на масло и природный газ на мировом рынке начали расти после трехлетнего периода спада. В связи с этим мы вынуждены откорректировать и цену природного газа, предлагаемого Eesti Gaas", - сказал член правления компании Рауль Котов.

До апреля цена на общую услугу снабжения природным газом сохранится на уровне 0,4 евро за кубометр, а с 1 апреля цена вырастет до 0,444 евро за кубометр.

При этом Eesti Gaas обещает, что новых повышений цены в этом году больше не будет. "Мы обещаем частным клиентам, что вступающая в силу этой весной цена не изменится до 31 марта 2018 года, - сказал Котов. - Это означает, что клиентам не нужно бояться очередного повышения цен в следующий отопительный сезон осенью или в конце года, что является вероятным, учитывая ценовую динамику на мировом рынке".

Он добавил, что если цены на газ на мировом рынке снизятся, то цену понизит и Eesti Gaas.

Цена общей услуги снабжения природным газом отражает максимальную цену, зависящую от цен на нефть на мировом рынке. Конкретная цена для каждого клиента определяется индивидуально в зависимости от объема потребления и других факторов.