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Полиция проверила в Таллиннском аэропорту документы пассажиров из Шенгенской зоны ({{commentsTotal}})

Таллиннский аэропорт Автор: фото: ERR
Эстония
Эстония

27 февраля полиция провела в Таллиннском аэропорту рейд для проверки документов у пассажиров внутренних рейсов из Шенгенской зоны, выявив в ходе контроля двух пассажиров, прибывших в Эстонию без надлежащих документов.

Цель рейда заключалась в проверке наличия документов у всех пассажиров, выявлении нелегальных пассажиров, поддельных документов и использования документов, принадлежащих другим лицам, сообщила во вторник, 28 февраля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В рейде принимали участие восемь сотрудников Таллиннского погранпункта, а основное внимание уделялось пассажирам внутренних рейсов, прибывающих в Эстонию из государств Шенгенской зоны. Отправляющиеся из Таллинна рейсы подвергались выборочной проверке.

В общей сложности были проверено около 1200 пассажиров на 21 прибывающем рейсе и около 1250 пассажиров на 19 отправляющихся рейсах.

В ходе проверки были обнаружены двое пассажиров, не имевших при себе надлежащих документов. Оба пассажира являлись гражданами стран-членов ЕС. С ними провели беседу и разъяснили обязанность иметь при себе документы.

В полиции отметили, что по-прежнему наиболее проблематичными остаются рейсы из Скандинавии, у пассажиров которых не всегда есть при себе документы.

Поддельных документов обнаружено не было.

Редактор: Андрей Крашевский



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