Осиновский вручил награды активным борцам с алкоголизмом

Эстония

Министр труда и здоровья Евгений Осиновский во вторник отметил активных борцов с чрезмерным употреблением алкоголя в каждом уезде Эстонии.

В общей сложности награды из рук министра получили 15 человек — по одному от каждого уезда.

В частности, от Харьюского уезда признания удостоилась учредитель фонда "Здоровая Эстония" Рийна Раудне, а от Ида-Вируского — пастор Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Аво Кийр. В уездах Южной Эстонии среди награжденных за борьбу с алкоголизмом преобладали сотрудники полиции: в Пылвамаа лауреатом стала старший участковый Катрин Сатси, в Тартумаа — старший специалист патрульной службы Пеэтер Рехема, а в Вырумаа — участковый Элар Сарик.

"Сегодня распространено понимание того, что общество должно двигаться в направлении более здоровой культуры употребления алкоголя. Это не случилось само по себе, а в результате наших совместных усилий и систематической информационной деятельности", - сказал министр.

Награды за вклад в улучшение здоровья нации Министерство социальных дел вручает с 2012 года, при этом ежегодно для этого выбирается одна приоритетная тема. Кандидаты выдвигаются уездными управами, и в их список могут входить не только работники управ или органов местного самоуправления, но и все достойные люди, которые внесли соответствующий вклад.

В соответствии с приоритетами прошлого года, в этом году чествовались те, кто способствовал снижению употребления алкоголя в каждом уезде.