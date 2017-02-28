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Игорь Лысов подумывает об участии в конкурсе на пост худрука Русского театра ({{commentsTotal}})

Игорю Лысову предстоит принять трудное решение. Автор: Postimees/Scanpix
Культура
Культура
Сергей Михайлов

На следующей неделе истекает срок подачи заявлений от претендентов на пост художественного руководителя Русского театра. Занимающий сейчас эту должность Игорь Лысов вопреки своим прежним заявлениям все же не исключает, что и он примет участие в конкурсе.

Об этом Лысов во вторник, 28 февраля, рассказал корреспонденту портала rus.err.ee.

"Есть смысл серьезно об этом подумать. Но каким бы не было мое решение, могу сказать, что в Таллинн я приехал с любовью. И если я отсюда уеду, то тоже с любовью", - добавил художественный руководитель.

В начале февраля Игорь Лысов в интервью коллегам из новостной редакции "Радио 4" категорично заявил, что участвовать в конкурсе он не станет, а 5 сентября, когда завершится срок действия его трудового договора, покинет Эстонию.

Сегодня уроженец Новосибирска признал, что то его высказывание было излишне эмоциональным.

"Участвовать в конкурсе я не хочу, наш коллектив также выступил против этого конкурса. Но я пока не знаю, как мне поступить по совести, по чувству долга и уважения - ведь абсолютное большинство коллектива выступило за то, чтобы я остался и продолжил руководить театром. Поэтому мной овладевают серьезные, взрослые размышления. Однозначно ответить на вопрос, буду ли я участвовать в конкурсе, сейчас не могу. Но я очень уважаю мнение коллектива и должен с ним считаться", - сказал Игорь Лысов.

"Я признаю, что конкурс должен быть по закону. Я это признаю и принимаю. Я не возмущаюсь эстонскими правилами жизни. Но я лишь предлагал, чтобы выборы худрука не напоминали бы покупку кота в мешке. Этого человека должны знать, люди должны видеть его работы, понимать, что это за человек, какой он художник. Я просто хотел побороться за саму суть театра. А если придет худрук со стороны, то он окажется в трудной ситуации. В такой в свое время оказался и я. В итоге у меня ушло полтора года на то, чтобы познать людей сначала художественно, а затем еще и человечески. Это очень тяжело", - прокомментировал Лысов свои прежние заявления.

"Два с половиной года мы прожили вместе. Это уже не роман, это уже любовь", - охарактеризовал напоследок свои отношения с Русским театром Игорь Лысов.

Директор Русского театра Эстонии Тыну Ленсмент ранее говорил, что в решении об объявлении конкурса по поиску художественного руководителя театра нет ничего противозаконного. По его словам, Лысов мог бы принять участие в конкурсе. Ту же мысль несколько раз высказывал и председатель совета Русского театра Яак Аллик.

"Странно то, что в течение последнего времени и директоров, и художественных руководителей Русского театра назначали без конкурса. В то же время директора и худруки эстонских театров традиционно и по закону выбираются конкурсным путем. В Русском театре прежняя ситуация не могла продолжаться вечно", - объяснял Аллик.

Игорь Лысов стал худруком Русского театра в 2014 году, заключив трудовое соглашение сроком на три года.

"Труппой Русского театра я очень доволен. Замечательные артисты. Я еще 10 лет назад предупреждал Москву - мол, дождетесь, что в провинции труппа будет намного качественнее московской. И так оно и есть. В Москве много разбалованных лентяев. А в Таллинне я вижу очень качественную творческую команду актеров", - поделился впечатлениями Игорь Лысов после подписания контракта.

русский театр


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