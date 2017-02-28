Игорь Лысов подумывает об участии в конкурсе на пост худрука Русского театра ({{commentsTotal}})
На следующей неделе истекает срок подачи заявлений от претендентов на пост художественного руководителя Русского театра. Занимающий сейчас эту должность Игорь Лысов вопреки своим прежним заявлениям все же не исключает, что и он примет участие в конкурсе.
Об этом Лысов во вторник, 28 февраля, рассказал корреспонденту портала rus.err.ee.
"Есть смысл серьезно об этом подумать. Но каким бы не было мое решение, могу сказать, что в Таллинн я приехал с любовью. И если я отсюда уеду, то тоже с любовью", - добавил художественный руководитель.
В начале февраля Игорь Лысов в интервью коллегам из новостной редакции "Радио 4" категорично заявил, что участвовать в конкурсе он не станет, а 5 сентября, когда завершится срок действия его трудового договора, покинет Эстонию.
Сегодня уроженец Новосибирска признал, что то его высказывание было излишне эмоциональным.
"Участвовать в конкурсе я не хочу, наш коллектив также выступил против этого конкурса. Но я пока не знаю, как мне поступить по совести, по чувству долга и уважения - ведь абсолютное большинство коллектива выступило за то, чтобы я остался и продолжил руководить театром. Поэтому мной овладевают серьезные, взрослые размышления. Однозначно ответить на вопрос, буду ли я участвовать в конкурсе, сейчас не могу. Но я очень уважаю мнение коллектива и должен с ним считаться", - сказал Игорь Лысов.
"Я признаю, что конкурс должен быть по закону. Я это признаю и принимаю. Я не возмущаюсь эстонскими правилами жизни. Но я лишь предлагал, чтобы выборы худрука не напоминали бы покупку кота в мешке. Этого человека должны знать, люди должны видеть его работы, понимать, что это за человек, какой он художник. Я просто хотел побороться за саму суть театра. А если придет худрук со стороны, то он окажется в трудной ситуации. В такой в свое время оказался и я. В итоге у меня ушло полтора года на то, чтобы познать людей сначала художественно, а затем еще и человечески. Это очень тяжело", - прокомментировал Лысов свои прежние заявления.
"Два с половиной года мы прожили вместе. Это уже не роман, это уже любовь", - охарактеризовал напоследок свои отношения с Русским театром Игорь Лысов.
Директор Русского театра Эстонии Тыну Ленсмент ранее говорил, что в решении об объявлении конкурса по поиску художественного руководителя театра нет ничего противозаконного. По его словам, Лысов мог бы принять участие в конкурсе. Ту же мысль несколько раз высказывал и председатель совета Русского театра Яак Аллик.
"Странно то, что в течение последнего времени и директоров, и художественных руководителей Русского театра назначали без конкурса. В то же время директора и худруки эстонских театров традиционно и по закону выбираются конкурсным путем. В Русском театре прежняя ситуация не могла продолжаться вечно", - объяснял Аллик.
Игорь Лысов стал худруком Русского театра в 2014 году, заключив трудовое соглашение сроком на три года.
"Труппой Русского театра я очень доволен. Замечательные артисты. Я еще 10 лет назад предупреждал Москву - мол, дождетесь, что в провинции труппа будет намного качественнее московской. И так оно и есть. В Москве много разбалованных лентяев. А в Таллинне я вижу очень качественную творческую команду актеров", - поделился впечатлениями Игорь Лысов после подписания контракта.