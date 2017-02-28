Белорусский нападающий Дмитрий Ковб в новом сезоне будет играть за "Нарва-Транс"

Спорт

Футбольный клбу "Нарва-Транс" подписал на год контракт с белорусским нападающим Дмитрием Ковбом, который на поле выйдет под 20-м номером.

"Микроклимат в команде боевой. Я очень рад, что оказался частью этой команды и этого города. С нетерпением жду начала чемпионата, буду рад помочь клубу своим опытом. Мальчиками для битья мы точно не будем", - сказал Ковб после подписания контракта.

Дмитрий Ковб родился 20 января 1987 года в Минске. Занимается футболом с 7 лет. Свою карьеру 30-летний нападающий начал в Солигорске, где играл за дубль "Шахтёра" и с которым подписал свой первый профессиональный контракт. В первой половине 2008 выступал за клуб-аутсайдер второй лиги "БГАТУ-Нива" из деревни Самохваловичи, где стал лучшим бомбардиром.

Летом 2008 перешёл в состав бобруйской "Белшины". Хорошо проявил себя в 2011 году, забив за сезон 10 голов. После этого сезона перешёл в качестве свободного агента в "Минск", но не закрепился в основном составе. В результате в конце июля 2012 года вернулся в бобруйский клуб.

В январе 2013 стал игроком могилёвского "Днепра". Сначала играл в основе, но потом засел на скамейке запасных и только выходил на замену. В результате по окончании сезона покинул клуб. В марте 2014 стал игроком дебютанта литовской А-лиги — футбольного клуба "Тракай".