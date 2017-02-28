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Классическую гонку на ЧМ в Лахти выиграла Бьорген, эстонские лыжницы выступили плохо ({{commentsTotal}})

Марит Бьорген на этом чемпионате мира нет равных. Автор: Reuters/Scanpix
Спорт
Спорт

Победителем женской гонки на 10 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском городе Лахти стала норвежка Марит Бьорген, эстонские спортсменки выступили неудачно.

Во вторник, 28 февраля, Бьорген преодолела дистанцию за 25 минут 24,9 секунды. Второе место заняла представительница Швеции Шарлотта Калла, а замкнула тройку еще одна представительница Норвегии - Астрид Якобсен.

Для Бьорген нынешний титул чемпионки мира стал уже 16-м карьере.

Эстонские лыжницы не смогли попасть даже в число 50 лучших. Лаура Альба финишировала на 56-й позиции, Анетт Веэрпалу заняла 57-е место. Альба отстала от победительницы на 4 минуты и 44 секунда, а Веэрпалу проиграла триумфатору более пяти минут.

Редактор: Сергей Михайлов



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