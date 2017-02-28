В Нарве пройдет бесплатный концерт в память о старом городе ({{commentsTotal}})
В Нарвском замке 6 марта пройдет концерт, посвященный Дню памяти старой Нарвы.
В исполнении тенора Мати Тури и пианиста Мартти Райде прозвучат музыкальные произведения Оя, Чайковского, Малера, Землинского.
Необыкновенная музыкальность и технические способности придают дуэту богатые оттенки исполнения, которые смело используются музыкантами. Всё, что вложено в слово, очень точно отражается в мелодии и аккомпанирующей партии.
В 2017 году дуэт отметит свое 10-летие.
Редактор: Артур Тооман