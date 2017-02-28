В Нарве пройдет бесплатный концерт в память о старом городе

Ида-Вирумаа

В исполнении тенора Мати Тури и пианиста Мартти Райде прозвучат музыкальные произведения Оя, Чайковского, Малера, Землинского.

Необыкновенная музыкальность и технические способности придают дуэту богатые оттенки исполнения, которые смело используются музыкантами. Всё, что вложено в слово, очень точно отражается в мелодии и аккомпанирующей партии.

В 2017 году дуэт отметит свое 10-летие.