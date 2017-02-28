Рядом с Ласнамяэским рынком планируется построить социальный центр

Эстония

Таллиннская горуправа в среду инициирует детальную планировку участка недвижимости по адресу Пунане, 48а в столичном районе Ласнамяэ, которая предусматривает строительство социального центра по соседству с муниципальным магазином LIPO.

Площадь участка, на котором планируется построить социальный центр, составляет более одного гектара, а его здание может иметь высоту до трех этажей, сообщила во вторник пресс-служба мэрии Таллинна.

Принадлежащий городу участок расположен на территории, ограниченной улицами Пунане, Пласти, Смуули теэ и Петербургским шоссе, и имеет удобное транспортное сообщение с центром города и другими частями Ласнамяэ.

Предложение инициировать детальную планировку внес таллиннский Департамент социальных дел и здоровья. Отмечается, что постоянное развитие Ласнамяэ в последние годы существенно изменило ситуацию в сфере городской застройки этого района. Выбранный участок хорошо подходит для социального центра, поскольку он находится рядом со сформировавшимся жилым районом, но при этом остается в некотором удалении от него и рядом с зеленой зоной.

В 2011 году на участке по адресу Пунане, 48а, открылся Ласнамяэский рынок, в помещениях которого позднее также разместился муниципальный магазин LIPO. Рынок в первые годы после открытия подвергался критике за пустующие ряды и неспособность привлечь значительное число продавцов и покупателей. Это объяснялось его удаленным положением. Часть помещений рынка в настоящее время сданы в аренду отделу соцобеспечения ласнамяэской районной управы.