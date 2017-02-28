Эстония

Таллиннский административный суд признал законным увольнение Карин Таммемяги с поста старейшины Пыхья-Таллинна. Она была отправлена в отставку в феврале прошлого года и пыталась оспорить соответствующее решение мэрии в суде.

Однако суд первой инстанции во вторник, 28 февраля, не удовлетворил ее жалобу. Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу, суд посчитал, что иск Таммемяги не обоснован.

"Суд счел, что освобождение Карин Таммемяги от должности старейшины Пыхья-Таллинна было законным. Оснований для удовлетворения ее жалобы суд не нашел", - добавила Вилу.

При этом вердикт еще не окончательный - в течение 30 дней его можно обжаловать в окружном суде.

Изначально суд первой инстанции намеревался вынести вердикт еще в прошлом году, но по разным причинам рассмотрение жалобы затянулось и оглашение решения также было несколько раз отложено.

Мэрия Таллинна отправила Таммемяги в отставку 17 февраля прошлого года. В городском управлении решение объяснили тем, что конфликты старейшины и ее заместителя Прийта Кутсера нарушали климат в рабочем коллективе.

После увольнения Таммемяги старейшиной Пыхья-Таллинна стал Раймонд Кальюлайд.

Карин Таммемяги требовала признать незаконным приказ мэрии, согласно которому ее освободили от должности старейшины. Также она требовала компенсацию в размере шести должностных окладов.