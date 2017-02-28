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На Украине зарегистрирована партия Саакашвили "Рух новых сил" ({{commentsTotal}})

Михаил Саакашвили. Автор: Scanpix
За рубежом
За рубежом

Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух новых сил".

Об этом бывший губернатор Одесской области сообщил во вторник, 28 февраля, на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

"Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию "Рух новых сил" (Движение новых сил). Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны", - написал он.
По словам Саакашвили, "во многих городах уже открыты представительства движения", которых "с каждым днем становится все больше". Он опубликовав список из 19 городов, где открыты офисы партии, а также разместил несколько фото с ее символикой, выдержанной в цветах государственного флага Украины.

Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области 7 ноября 2016 года и анонсировал открытый совет своего нового "Руха". "Нашей целью являются досрочные парламентские выборы максимально быстро, в сжатые сроки", - заявил тогда политик.

Он подчеркнул, что новая политическая сила будет помогать предпринимателям, однако выступает против присутствия представителей бизнеса в политике. "Мы не будем пускать бизнес в политику, мы не будем пускать бизнес в Верховную раду", - сказал Саакашвили.

Согласно украинскому законодательству, гражданин может быть избран народным депутатом, если проживает в стране в течение последних пяти лет, а Саакашвили получил гражданство в 2015 году.

Редактор: Андрей Крашевский



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