Полиция за день проверила на трезвость 10 000 водителей

Эстония

В ходе проведенного в понедельник рейда "Дуют все" полиция проверила около 10 тыс. водителей и отстранила от управления транспортным средством 14 человек, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Рейд проводился по всей Эстонии, сообщила во вторник, 28 февраля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В полиции оценили результаты проверки как тревожные, поскольку о ней было известно заранее. "Если учесть, что мы предупредили общественность о проходящем рейде уже ранним утром, то 17 нетрезвых водителей за сутки, из которых 14 было выявлено в ходе рейда, – это слишком много, и мы не можем быть довольны такими результатами", – сказала капитан полиции Сирле Лойго.

"Кроме того, за три последних дня прошлой недели полицейские отстранили от управления 59 нетрезвых водителей. Это звучит как клише, но все же и один пьяный водитель – это слишком много", - добавила она.

В понедельник в ходе рейда было проверено в общей сложности 10013 водителей, в том числе 4600 в Лыунаской префектуре, 2344 — в Пыхьяской, 1626 — в Идаской и 1443 — в Ляэнеской.

Вчерашняя операция была проведена в сотрудничестве с сайтом Teomeeter.ee ("Деломер"), а прилежные водители получали от полицейских конфеты.

С начала года полицейские выявили около 900 нетрезвых водителей, из которых почти 40 были в состоянии наркотического опьянения.