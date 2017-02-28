Эстонский транзит оказался дороже латвийского

Экономика

Транзит товаров через Эстонию обходится дороже, чем через Латвию или Финляндию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers Eesti.

По этой причине в борьбе за транзитные грузопотоки Эстонии не может конкурировать со своими южными и северными соседями, сообщила во вторник, 28 февраля, служба новостей "Радио 4".

По словам руководителя исследования, аудитора Теэта Тендера, наравне с объективными и не зависящими от Эстонии факторами, есть причины, на которые страна все-таки может повлиять.

"С одной стороны, конечно, мы не настолько сильны, чтобы влиять на глобальные политические процессы. Ведь не секрет, то, что случилось с нашим сектором логистики и транзита, во многом было обусловлено большой политикой. И здесь ничего не поделаешь. С другой стороны, если взглянуть на транзитные каналы наших соседей, прежде всего Латвии и Финляндии, то, к сожалению, следует признать, что у нас все несколько дороже. А если у тебя транзит единицы груза на один-два евро выше, чем у конкурентов, то это сильно сказывается на владельце или перевозчике товара. И в течение последних десяти лет это было одним из сдерживающих факторов в развитии нашей сферы транзита и логистики", - объяснил Тендер.

Что в сложившейся ситуации может сделать правительство? Авторы исследования не дают прямого ответа на этот вопрос, намекая лишь на то, что, например, железнодорожные пассажиры платят сегодня за проезд слишком мало.

"Железная дорога для пассажирских перевозок используется более, чем на 75%. При этом плата использование инфраструктуры остается гораздо более низкой, чем у грузоперевозчиков, у которых при этом по километражу выходит меньше. Возможно, это одно из направлений, в котором могло бы поработать правительство, решив этот вопрос в духе Европы, где железнодорожная инфраструктура находится на балансе государства и где пользователи платят ровно столько, сколько ездят по ней", - сказал Теэт Тендер.

В первой половине февраля, как писал rus.err.ee, на состоявшемся совместном обсуждении ситуации в транзитном секторе Эстонии при участии экономической и финансовой комиссии Рийгикогу, а также представителей транзитного сектора, был сделан вывод о неконкурентоспособности действующей модели ценообразования и о необходимости налаживать экономические отношения с Россией.

Эстонский сектор логистики дает госказне ежегодно свыше миллиарда евро. В этой сфере заняты более 90 тысяч человек.