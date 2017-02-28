В Берлине прошла спецоперация по пресечению деятельности экстремистского молельного дома

За рубежом

Немецкие власти провели в Берлине крупную спецоперацию, целью которой стали организации, религиозные здания и частные лица, связанные с молельным домом Fussilet 33, который посещал террорист Анис Амри.

По данным правоохранительных органов ФРГ, Анис Амри, совершивший теракт на берлинской рождественской ярмарке в декабре прошлого года и посещавший Fussilet 33, тесно сотрудничал с группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщила во вторник "Актуальная камера".

Обыски охватили не только мечеть, но и жилые помещения и фирмы. Сведений о задержанных пока нет. Агентство ТАСС сообщило, что немецким спецслужбам известны имена 570 исламистов, которые так или иначе имеют отношение к Германии. При этом почти 300 из них сейчас находятся на территории ФРГ.

Обыски начались после административного запрета деятельности объединения Fussilet 33, они затронули 24 объекта, а в их проведении принимали участие около 460 человек. Помимо связи Fussilet 33 с Анисом Амри, в правоохранительных органах исходят из того, что в этой организации на протяжении последних лет собирали средства на нужды ИГ.