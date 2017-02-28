"АК": аналитики назвали экономический рост Эстонии в 1,6% хорошим показателем

Экономика

По мнению опрошенных "Актуальной камерой" экономических аналитиков, превысивший прогнозы рост эстонской экономики в 2016 году в размере 1,6% является хорошим показателем, хотя он и не дотягивает до среднеевропейского уровня.

Рост экономики Эстонии в 2016 году оказался выше, чем годом ранее, но ниже уровня 2014 года. При этом рост оказался выше прогнозов конца прошлого года, согласно которым экономика должна была вырасти примерно на 1%. Среди причин экономического роста выделяются два фактора: увеличение добавочной стоимости в различных отраслях экономики и рост производительности труда, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Поскольку объемы производства в Эстонии растут, а количество работников скорее сокращается, то получается, что все те же люди выполняют больше работы.

"У нас численность новой рабочей силы сокращается, потому что в течение последних 20 лет рождаемость была очень низкая, и с каждым годом на рынок труда добавляется на 5 тыс. человек меньше", - сказал экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур.

Самый заметный рост в сфере торговли за последние 4 года, по мнению экспертов, объясняется стабильным ростом средней зарплаты, которая ежегодно увеличивается на 5%.

"В сфере торговли мы, разумеется, видим, что основным двигателем является внутреннее потребление. Это показывает увеличение потребительской способности. Что было самым позитивным, если мы посмотрим на последний квартал, то самое большое увеличение добавочной стоимости наблюдалось в сфере разработки программного обеспечения", - сказал заведующий фондами банка LHV Микк Тарас.

Хотя почти все области экономики продемонстрировали рост, главный экономист Swedbank Тыну Мертсина указывает на проблемы в сельском хозяйстве. "Сильнее всего [общий] рост [экономики] тормозила сфера сельского хозяйства, где, например, в четвертом квартале отмечено снижение добавочной стоимости на 30%. Если мы посмотрим, что в 4-м квартале сферы ИТ и связи показали самый большой рост, то сельское хозяйство потянуло общий рейтинг вниз", - сказал Мертсина.

Как отмечают экономические аналитики, рост в 1,6% - это хороший показатель, хотя и ниже среднеевропейского. В текущих ценах ВВП Эстонии за 2016 год составил почти 21 млрд евро.