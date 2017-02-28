Нападающий Никита Андреев возвращается в таллиннскую "Левадию"  

Спорт

Эту информацию журналисту "Радио 4" вечером во вторник, 28 февраля, сообщил главный тренер "Левадии" Игорь Принс.

За подробностями корреспондент портала rus.err.ee обратился к спортивному директору "Левадии" Сергею Парейко.

"Мы достигли соглашения с нападающим, и сейчас "Левадия" ждет из России необходимые документы, чтобы заявить Андреева. Комментировать более подробно я бы в данный момент не хотел. Давайте сначала дождемся документов", - сказал Парейко.

Гражданин России Никита Андреев выступал за "Левадию" с 2006 по 2009 год и был одним из лучших бомбардиров команды. После этого он продолжил карьеру за границей. В его карьере были такие клубы как "Альмерия", саратовский "Сокол", "Тюмень" и "Тамбов".