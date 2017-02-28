Президент США выступит с речью перед обеими палатами Конгресса

За рубежом

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к обеим палатам американского парламента, в котором он изложит свою позицию по ключевым пунктам предлагаемой им программы реформ.

Выступление Трампа в Конгрессе США в Вашингтоне запланировано на 21:00 во вторник по местному времени (04:00 в среду по восточно-европейскому времени). Конкретные детали речи президента не разглашаются, но в разосланном его сторонникам письме утверждается, что она станет "самой важной речью" Трампа до настоящего времени, сообщила телекомпания ABC.

По ее сведениям, в речи будут затронуты такие темы, как реформа налогообложения и госрегулирования, улучшение условий труда для работающих родителей, реформа здравоохранения и системы образования, а также перестройка вооруженных сил.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в понедельник заявил, что тема речи заключается в "обновлении американского духа". Он добавил, что Трамп представит "оптимистичное видение" и "смелую программу", но не стал раскрывать никаких дополнительных деталей.