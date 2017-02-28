Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о санкциях против Сирии

За рубежом

Россия и Китай заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающего введение санкций в отношении Сирии за атаки с применением отравляющих веществ, приписываемые Дамаску.

Документ, подготовленный западными странами, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов, что вынудило Москву и Пекин воспользоваться правом вето, сообщило во вторник, 28 февраля, агентство ТАСС.

Помимо РФ и Китая, против проекта резолюции высказалась Боливия, в то время как Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались.

Проект резолюции в конце декабря распространили Великобритания и Франция. Предусмотренные им санкции включают запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. В качестве основания для принятия подобных мер называются выводы следственной комиссии ООН и ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки, в ходе которых контейнеры с хлором, предположительно, сбрасывались с военных вертолетов.

Россия и Сирия сочли выводы комиссии неубедительными.

В проекте резолюции также прописаны адресные санкции в отношении ряда лиц и правительственных организаций, якобы причастных к химическим атакам.

24 февраля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков по итогам закрытой встречи Совбеза заявил, что РФ наложит вето на резолюцию, после чего постпред США Никки Хейли назвала позицию РФ возмутительной. "Сколько еще Россия будет нянчиться с сирийским режимом и искать для него оправдания? Люди погибли от удушья, это варварство", - сказала она, добавив, что сейчас подходящее время для принятия резолюции, независимо от того, "наложат на нее вето или нет".