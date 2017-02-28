Участие Эдгара Сависаара в местных выборах остается под вопросом

Эстония

По словам депутата Рийгикогу Ольги Ивановой, которая была накануне переизбрана председателем партийного отделения Центристской партии в столичном районе Ласнамяэ, бывший лидер центристов Эдгар Сависаар пока не определился, будет ли он участвовать в местных выборах осенью текущего года.

"Этот вопрос [о включении Сависаара в избирательный список центристов - прим. ред.] мы зададим ему на первом собрании правления, сегодня такой уверенности нет. Была уверенность, когда мы говорили о первом номере, тогда он был согласен выдвинуть свою кандидатуру. Сегодня ответа нет на этот вопрос. Я думаю, что Эдгар Сависаар сам еще не определился", - сказала Иванова во вторник в интервью "Актуальной камере".

На сегодняшний день известно, что первым номером по Ласнамяэ пойдет вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, и в списке будет также сын Эдгара Сависаара Эрки.

Накануне Сависаар неожиданно появился на собрании в культурном центре Линдакиви, выставил свою кандидатуру в члены правления ласнамяэского отделения партии и был в него избран.

Помимо Сависаара, на заседании ласнамяэского отделения партии выступили и председатель партии Юри Ратас, и евродепутат Яна Тоом, что говорит о значимости округа для партии.

Для Тоом появление Сависаара не было неожиданностью. "Сависаар чувствует, я не говорила с ним, но я так думаю, себя оттесненным на периферию, у него есть идеи. Он был единственный вчера, кто выступая говорил о планах на будущее, которые надо реализовать, а не о том, как у нас все хорошо. То есть, в этом плане он мыслит стратегически и этим надо воспользоваться", - сказал Тоом, добавив, что окончательное решение о месте Сависаара в списке будет принимать окружная организация центристов.

"Это не мне решать, под каким номером. Это решает окружная организация. Уже не первый, это понятно. Вторым бы мог бы быть", - сказал Тоом.

Сама Тоом пока не знает, будет ли она избираться в Нарве или Таллинне. Но если она решит балотироваться в столице, то точно не по Ласнамяэ, который станет трамплином для новых имен.

"Наша цель — сто человек в списке, сто кандидатов, поэтому наша первая задача при распределении обязанностей — приведение кандидатов в список. Их надо найти и смотивировать. Очень хотелось, чтобы они были не те, кто готов просто дать свое имя и пойти по спискам Центристской партии. Но это должны быть люди, которые будут вкладываться в эту избирательную компанию", - сказал Иванова.

Имя кандидата в мэры Таллинна пока покрыто тайной. Генсек партии Яак Ааб обещает, что через пару недель общественность все узнает. "Списки формируются. Идет работа. Самое лучшее положение насчет этого именно в Таллинне. Десятки человек уже подписали согласие участвовать в выборах. Эти списки сильные", - сказал Ааб.

Он также сообщил, что на выборах будут баллотироваться в том числе министры от Центристской партии, но не сам премьер-министр Юри Ратас.

На последних местных выборах в 2013 году баллотировавшийся в Ласнамяэ Эдгар Сависаар набрал рекордные 40 000 голосов.