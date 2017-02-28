В четвертьфинале Кубка Эстонии "Нымме Калью" встретится с "Инфонетом" ({{commentsTotal}})
Спорт
Во вторник вечером в Таллинне прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии по футболу.
Пары 1/4 финала Кубка Эстонии выглядят следующим образом: "Тулевик" (Вильянди) - "Таммека" (Тарту), "Нарва Юнайтед" (четвертый по силе дивизион) - "Курессааре" (первая лига), таллиннский "Калев" (первая лига) - "Пайде".
Даты проведения игр будут обнародованы позднее.
В прошлом году Кубок Эстонии выиграла таллиннская "Флора".
Редактор: Сергей Михайлов