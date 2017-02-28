Полузащитник Эйно Пури усилил тартускую "Таммеку"

Спорт

Тартуская "Таммека" объявила о подписании контракта с 28-летним полузащитником Эйно Пури, который сыграл пять матчей за сборную Эстонии, а в последние годы выступал за столичный "Нымме Калью".

Как сообщила во вторник, 28 февраля, пресс-служба "Таммеки", клуб заключил с футболистом трудовое соглашение сроком на один год.

Свою карьеру уроженец Тарту начал в местном клубе "СК 10 Премиум", а в 2005 году перебрался в столичную "Левадию".

Также он успел поиграть за вильяндиский "Тулевик" и румынский клуб "Ботошань". В последние годы Эйно Пури выступал за "Нымме Калью".

В высшем дивизионе Эйно Пури провел свыше 240 матчей и четыре раза становился чемпионом Эстонии.

В первом туре нового чемпионата Эстонии "Таммека" в ближайшую пятницу примет "Инфонет".