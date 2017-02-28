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Финансирование на создание центра здоровья в Силламяэ хотят получить два медучреждения ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Алексей Федоров

Горсобрание Силламяэ проголосовало за выделение средств на создание центра здоровья на базе городской больницы, но на поддержку претендует и другое медучреждение, помогать которому власти пока не планируют.

Депутаты силламяэского горсобрания проголосовали за выделение суммы до 160 тыс. евро из городского бюджета на единый центр здоровья, подготовка к созданию которого началась еще в 2014 году, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Центр планируется создать на базе целевого учреждения "Силламяэская больница" на улице Каяка. Общая стоимость проекта превышает 900 тыс. евро, и около трети этих средств больница должна покрыть за счет самофинансирования.

Однако в ходе заседания был поднят вопрос о дотации еще одному центру на базе "Северо-восточной местной больницы", которая действует уже около десяти лет и больше известна в народе как "Альмеда". Это учреждение также имеет государственное разрешение ходатайствовать о создании центра здоровья.

"Хотим не только расширить помещения, но и хотим, чтобы были услуги узких специалистов, амбулаторной неотложной помощи для детей и взрослых. Чтобы работали семейные врачи, и койки, которых у нас тридцать штук, тоже были заняты достаточно. И в этом отличие нашего проекта", - пояснила член правления фонда "Северо-восточная местная больница" Светлана Костицына.

Ряд оппозиционных депутатов считают, что городские власти должны пропорционально финансировать и другой центр, согласно числу обслуживаемых жителей.

"Четыре с половиной тысячи жителей города обслуживаются в другом центре, который находится в центре города на улице Павлова. И получается так, что мы тех, других жителей не берем в расчет и не поддерживаем. Я не говорю про поддержку конкретного бизнесмена там или здесь. Я говорю про жителей города. Важно принять взвешенное решение, и на мой взгляд, должна быть поддержка двух медицинских центров", - сказал депутат Силламяэского горсобрания Олен Култаев.

Ранее центр здоровья "Северо-восточной местной больницы" не просил денег у города, однако в феврале также подал ходатайство. Хотя депутаты горсобрания во вторник отвергли данное предложение, было решено, что вопрос финансирования будет рассматриваться в комиссиях горсобрания. Впрочем, есть мнение, что городу достаточно одного центра.

"Как переходный этап, два центра может быть и нужны, но в будущем, я вижу, что будет один. Это нерационально, как с медицинской точки зрения, так и с финансовой", - сказал член правления фонда "Силламяэская больница" Валерий Абрамович.

Руководители центра "Северо-восточной местной больницы" отмечают, что даже в случае отказа города от финансирования, они продолжат подготовку к строительству центра здоровья.

Редактор: Андрей Крашевский



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