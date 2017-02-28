Гостендер на проектирование реконструкции Горхолла провели с нарушением закона

Эстония

По мнению Эстонского союза архитекторов и экспертов Министерства финансов, государственный тендер на проектирование нового облика Горхолла в Таллинне был проведен с нарушениями, потому что и составление исходного задания на проектирование, и выполнение самого проектирования по итогам конкурса достались одной и той же фирме, а такая ситуация противоречит закону.

Конкурс на составление условий на проектирование выиграло архитектурное бюро Allianss Arhitektid. Позднее выяснилось, что победа и во втором — еще необъявленном — конкурсе, принадлежит той же фирме, потому что архитекторы Горхолла отдали авторские права Allianss Arhitektid, хотя это произошло уже после первого этапа конкурсной процедуры, сообщила во вторник "Актуальная камера".

"Исходя из закона об авторском праве, было бы правильнее сначала обратиться к автору проекта и с его согласия уже предпринимать следующие шаги. А сейчас получилось так, что это сделали только в конце тендера", - сказала руководитель Эстонского союза архитекторов Катрин Коов.

"Мы обратились к автору проекта после того, как стало известно, что имеется серьезный план по реконструкции и что конкретно здесь планируется построить. Мы имеем дело с необъявленным тендером, и это значит, что переговоры состоятся только с одним проектировщиком, если он пройдет квалификацию", - сказал член правления Таллиннского горхолла Вяйно Сарнет.

Юридическое исследование Министерства финансов также показало, что в проведении тендера были нарушения, и нормы конкуренции не соблюдены.

"Если архитектурные бюро, у которых была оправданная надежда получить право путем конкруса участвовать в следующем этапе и проектировать это здание, не будут оспаривать это решение в суде, то тогда мы можем ходатайствовать об объявлении нового тендера на проектирование Горхолла", - сказала Коов.

Архитектурное бюро Allianss Arhitektid в лице члена правления Индрека Тийги отказалось комментировать сложившуюся ситуацию.

Реконструкция Горхолла, по прогнозам Вяйно Сарнета, начнется через два года и закончится в конце 2020 года. Стоимость работ составит около ста миллионов евро.