Михкельсон ждет от Госдумы шагов в поддержку ратификации пограничного договора

Эстония

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон приветствовал желание российского коллеги улучшать отношений между РФ и Эстонией, однако ожидает от Госдумы РФ шагов в поддержку ратификации пограничного договора.

"Выраженное главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким заявление о возможном улучшении отношений приветствуется",- сказал во вторник Михкельсон корреспонденту BNS.

"Для оживления эстонско-российских отношений есть несколько перспектив, однако все зависит во многом именно от воли и готовности России. Эстония всегда демонстрировала желание укреплять двухсторонние отношения с Россией на принципах добрососедства и взаимовыгодности. При этом следует помнить и о том, что наши двухсторонние отношения оказывают непосредственное влияние и на здоровье отношений России и западных государств . Сегодня, однако, хотя последние никак нельзя одобрить в первую очередь из-за продолжающейся агрессии Москвы на Украине",- отметил Михкельсон.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией, и призвал активизировать двухстороннее межпарламентское сотрудничество между двумя странами.

В то же время в качестве помех улучшению отношений он указал на существование Музея оккупаций в Таллинне и проблему безгражданства.

"Слуцкий понимает происходящее в Эстонии очень хорошо, знает, что, особенно со времени событий "бронзовой ночи" 2007 года, когда он сам приезжал в Таллинн, на наше общество невозможно оказать давление извне и что Эстония успешно защищает свой суверенитет. Поэтому было бы разумно, глядя в будущее, выработать такой способ двухсторонних отношений, в котором не было бы ультимативных высказываний, а вместо этого этого стороны сосредоточились бы на решениях для действительно узких мест",- сказал Михкельсон.