Ветеринарно-пищевой департамент ужесточит меры против распространения АЧС

Экономика

Ветеринарно-пищевой департамент (ВПД) усилит контроль над соблюдением правил биобезопасности в дикой природе со стороны охотников и на свинофермах, а также будет добиваться сокращения популяции кабанов до двух особей на тысячу гектаров, чтобы предотвратить распространение вируса Африканской чумы свиней (АЧС).

По данным департамента, на сегодняшний день наиболее острой проблема распространения АЧС остается на Сааремаа и в западной части страны, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Например, только в период с 14 по 20 февраля на Сааремаа были найдены шесть туш диких кабанов, зараженных АЧС, а еще 13 инфицированных животных были застрелены. По подсчетам экспертов, чтобы вирус начал отступать, необходимо сократить поголовье кабанов до двух особей на тысячу гектаров.

"Я вижу, как наши охотники ежедневно ведут упорную работу во имя достижения этой цели. Так что, результат должен быть виден уже в ближайшее время. Я считаю, что данная цель достижима к окончанию следующего охотничьего сезона", - сказал заведующий отделом здоровья животных ВПД Харлес Кауп.

Если на фермах с начала года не было зарегистрировано ни одного случая заражения, то сообщения об инфицированных кабанах ведомство получает едва ли не каждый день. По этой причине сотрудники ВПД возьмут в этом году под особый контроль соблюдение правил биологической безопасности в дикой природе. Под специальную ревизию попадут 327 обществ охотников по всей стране.

"В этом году охотники будут видеть нас чаще обычного. Мы разработали правила проведения проверок охотничьих угодий. Их ревизию мы проведем вместе с Инспекцией по окружающей среде. Важно, чтобы охотники четко следовали установленным правилам биобезопасности, занимались дезинфекцией и правильно перерабатывали мясо", - сказал Кауп.

Специальная проверка в ближайшее время развернется и на свинофермах. В марте в течение двух недель сотрудники ВПД проинспектируют 191 свинарник.