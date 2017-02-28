В среду пасмурно и дождливо, +2.. +7

Погода

Первый день весны будет пасмурным и дождливым.

Ночью ожидается облачная погода. Пойдет дождь или мокрый снег, но утром вероятность осадков уменьшится. Местами туман. Ветер южных направлений 4-10 м/с, на побережье в начале ночи порывами до 14 м/с. Температура воздуха от -1 до +4.

Днем в основном облачно. В середине дня, начиная с юга Эстонии пойдет дождь, вечером также мокрый снег. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от +2 до +7.