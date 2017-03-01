В Ляэне-Вирумаа автомобиль вылетел со скользкой дороги в дерево

Эстония

Во вторник в волости Винни автомобиль вылетел со скользкой дороги и въехал в дерево. Два человека госпитализированы.

Авария произошла в 7:30 на 33-м километре шоссе Раквере-Раннапунгерья. Автомобиль Toyota Hilux, за рулем которого был 65-летний мужчина, при повороте направо вылетел со скользкой дороги и въехал в дерево.

Водителя и пассажира – 47-летнего мужчину – доставили в больницу Раквере.