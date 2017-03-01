Во Франции снайпер случайно ранил двух человек во время выступления Олланда

За рубежом

На западе Франции полицейский снайпер случайно открыл стрельбу на церемонии открытия скоростной железнодорожной ветки Тур-Бордо, на которой выступал президент Франсуа Олланд.

В результате два человека – официант и работник железнодорожной компании – получили легкие ранения в ногу, передает meduza.io, Би-Би-Си.

Инцидент произошел во время выступления Олланда – в момент, когда снайпер менял позицию на крыше на расстоянии примерно ста метров от Олланда, пишет издание Charente Libre. По некоторым данным, он подскользнулся и случайно нажал на спусковой крючок. По некоторым данным, полицейский также пострадал: по словам очевидцев, после выстрела он прыгал на месте.

По какой причине произошел выстрел, неизвестно. По данным местных СМИ, оружие не было поставлено на предохранитель. На мероприятии присутствовали несколько сотен человек, пишет Le Figaro.