Во вторник в Таллинне под колеса автомобилей попали два пешехода

Эстония

Во вторник, 28 февраля, в Таллинне было зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали два пешехода.

В 9:40 на Петербургском шоссе около автобусной остановки "Лагеди" фургон Ford Transit, которым управлял 42-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 82-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:35 авария произошла около дома номер 84 на улице Сыле. По предварительным данным, неизвестный автомобиль, ехавший в сторону бульвара Колде, сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Водитель вышел из машины и спросил, все ли в порядке, пешеход ответила, что – да. После этого автомобиль уехал в направлении бульвара Колде, а женщина сама вызвала скорую помощь.

Водителя просят при первой возможности обратиться в полицию, а очевидцев – позвонить по телефону 612 3000 или написать письмо по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee