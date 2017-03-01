В Польше начались ходовые испытания парома Piret для Эстонии

Экономика

На польской судоверфи Remontowa S.A. во вторник начались ходовые испытания четвертого по счету нового грузо-пассажирского парома Piret, сообщила пресс-служба заказчика судна – предприятия TS Laevad.

По ее данным, в ходе испытаний будут протестированы различные системы судна – его электроника, автоматические и навигационные устройства. Они будут отрегулированы в соответствии с реальными условиями работы судна в открытом море.

Наряду с представителями компании TS Laevad и судоверфи Remontowa в испытаниях участвуют специалисты строительного надзора, поставщики крупногабаритного оборудования. Испытания продолжатся от трех до пяти дней.

После их завершения продолжится доводка судна и полностью оно будет готово к передаче заказчику через месяц – полтора.

Длина новых паромов для TS Laevad составляет 114 метров, они должны вмещать 150 легковых или 12 грузовых автомобилей. На паромах должно находиться спасательное снаряжение на 700 пассажиров, а на двух палубах должны быть сидения на 500 пассажиров.

Фирма TS Laevad OU заказала четыре новых парома судостроительным заводам Remontowa (Польша) и Sefine (Турция).

Паромы строят в Гданьске (Польше) и Алтынова (Турция).

Паром Piret будет обслуживать линию Виртсу-Куйвасту.