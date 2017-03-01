Райго Ууккиви стал новым вице-канцлером Минфина

Эстония

С 1 марта к выполнению обязанностей приступил новый вице-канцлер Министерства финансов по вопросам административной политики Райго Ууккиви.

В качестве своих ключевых задач новый вице-канцлер назвал вклад в реализацию государственной реформы и выведение управления государственными коммерческими объединениями на новый уровень.

Ууккиви добавил, что также важно продолжить в Эстонии переход на электронную систему оформления государственных тендеров и счетов, повысить эффективность государства как административной организации и реализовать прочие важные направления административной политики.

С 2008 года Ууккиви руководил Департаментом технического надзора. Он получил образование в Тартуском университете и Таллиннском техническом университете.

Вице-канцлер по вопросам административной политики отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере управления, кадров, поставок, оказания государственной помощи и государственного имущества.