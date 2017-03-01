На перекрестке у ТЦ Kristiine в Таллинне заработали камеры контроля скорости ({{commentsTotal}})
С 1 марта Департамент шоссейных дорог ввел в эксплуатацию камеры контроля скорости на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе у торгового центра Kristiine в Таллинне.
Камеры фиксируют превышение максимальной разрешенной скорости.
Используемые на перекрестке у ТЦ Kristiine камеры контроля скорости аналогичны другим камерам, используемым на дорогах Эстонии.
Оформлением зафиксированных камерами нарушений и выписыванием штрафов занимается Департамент полиции и погранохраны.
Редактор: Андрей Крашевский