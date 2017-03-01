Симсон: строительство еще одной колеи до Палдиски сегодня бессмысленно

Экономика

Железнодорожная линия Пяэскюла-Кейла-Палдиски может быть усилена дополнительной колеей в случае, если по ней будут обеспечены грузоперевозки в большем объеме, чем сейчас, считает министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

"До сего времени проблем с обеспечением грузовых поездов в направлении Палдиски не было. В то же время, объем грузоперевозок в этом направлении сегодня мизерный, поэтому начинать дополнительные инвестиции не имеет смысла. Если кто-то из предпринимателей сможет гарантировать железнодорожной компании AS Eesti Raudtee значительно больший объем грузоперевозок, посредством которого она смогла бы получить дополнительные сборы за использование инфраструктуры железной дороги, то, скорее всего, и Eesti Raudtee согласилась бы за свои средства проложить еще одну колею между Пяэскюла и Кейла", - сказала Симсон в интервью газете Eesti Päevaleht.

Как следует из проведенного по заказу Ассоциации логистики и транзита фирмой Pricewaterhousecoopers (PwC) исследования, пропускная способность линии крайне невысока, что тормозит грузоперевозки.