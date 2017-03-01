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Департамент шоссейных дорог рекомендует не торопиться с переходом на летнюю резину ({{commentsTotal}})

Зимняя резина. Автор: Valgamaalane/Scanpix
Эстония
Эстония

С 1 марта в Эстонии официально разрешено использование летних шин на автомобильном транспорте, но в связи с переменчивыми погодными условиями Департамент шоссейных дорог рекомендует пока не переходить на летнюю резину.

Из-за переменчивой погоды дороги по-прежнему могут быть скользкими, поэтому использование летних шин делает автомобильные поездки исключительно опасными, отмечается в распространенном в среду сообщении департамента.

"По ночам стоит минусовая температура, и сохраняется опасность гололеда. Шипованные шины можно использовать до 31 марта, а при сохранении зимних дорожных условий — до 30 апреля. Поэтому спешить в шиномонтаж пока не стоит", - пояснил эксперт по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване.

Использование зимних шин в Эстонии обязательно с 1 декабря по 1 марта. Зимние шины с шипами можно использовать с 15 октября по 31 марта, а в случае зимних дорожных условий — до 30 апреля. Зимние шины без шипов можно использовать круглогодично.

Редактор: Андрей Крашевский



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Эстония
Департамент шоссейных дорог рекомендует не торопиться с переходом на летнюю резину

С 1 марта в Эстонии официально разрешено использование летних шин на автомобильном транспорте, но в связи с переменчивыми погодными условиями Департамент шоссейных дорог рекомендует пока не переходить на летнюю резину.

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