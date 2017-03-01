Пярнуские спасатели помогли двум латвийским рыбакам вернуться на берег

Эстония

Во вторник, 28 февраля, спасателям поступило сообщение о том, что в волости Тахкуранна около мыса Суурна на берег не могут выбраться два латвийских рыбака.

Им мешала 10-метровая промоина, образовавшаяся примерно в 300 метрах от берега. Морские спасатели Пярнуского полицейского участка на лодке перевезли 43-летнего и 36-летнего мужчину. Помощь медиков им не потребовалась.

В этом году полиция помогла 13 латвийским рыбакам в Пярнуском заливе. В прошлом году помощь потребовалась семи рыбакам из Латвии. Полиция напоминает, что ледовые условия в Пярнуском заливе переменчивые и выход на лед – опасен.