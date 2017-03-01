Члены правления организаций не могут получать отцовский отпуск

Экономика

Хотя социальный налог платят все работающие в Эстонии люди, на членов правления фирм и организаций не распространяется предусмотренное Законом о трудовом договоре право на 10-дневный оплачиваемый отцовский отпуск.

Ситуация с неравным положением различных категорий работников выяснилась после попытки члена правления маркетингового концерна Creative Union Антса Луста взять в январе отцовский отпуск, сообщил во вторник, 28 февраля, новостной портал ERR.

В ответе Департамента социального страхования на его ходатайство указывалось, что согласно части 5 статьи 1 Закона о трудовом договоре данное право не распространяется на договоры, заключенные с членами руководящих органов юридических лиц или главами филиалов иностранных фирм.

По мнению Лутса, у него должно быть точно такое же право на получение отцовского отпуска, как и у всех остальных налогоплательщиков. "Член правления предприятия — такой же налогоплательщик, как и обычный работник, причем с дополнительными обязанностями и ответственностью", - считает Луст.

Проблема заключается в том, что трудовые договоры обычных работников регулируются Законом о трудовом договоре, который предусматривает 10-дневный оплачиваемый отцовский отпуск, а договоры с членами правления относятся к другой категории и регулируются Коммерческим кодексом.

В бюро канцлера права не считают эту ситуацию дискриминацией, но не исключают, что при изменении регулирования отпусков по уходу за ребенком это отличие может быть отменено.

"Государство уже думало над этим вопросом. Правительство недавно обсудило план по усовершенствованию системы родительских отпусков и компенсаций различного типа. Основное планируемое изменение — объединить отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком и отцовский отпуск вместе со всеми компенсациями в один родительский отпуск", - сказал глава пресс-службы канцелярии канцлера права Янек Лутс, подчеркнув, что члены правления и сейчас могут получать родительскую зарплату, а ограничение касается только 10-дневного дополнительного отпуска.

Между тем в Министерстве социальных дел не обещают непременную отмену этого ограничения, связанного с различными типами договоров. По словам главы политики трудовых отношений министерства Марилийз Проос, вопрос о компенсации члену правления за подобный отпуск мог бы решаться по индивидуальной договоренности с организацией без участия государства. "Ни один закон не запрещает сторонам заключать договоренности по своему усмотрению. Например, они могут договориться, на каких условиях предприятие предоставляет свободное время члену правления", - сказала Проос.

"Человек с трудовым договором имеет право на отпуск, потому что его трудовое отношение — это отношение подчинения, в котором работодатель определяет время и место выполнения работы. Право на отпуск члена правления до настоящего времени не регулировалось, потому что член правления, как правило, имеет больше свободы в своих решениях и использовании времени", - пояснила она разницу между обычным работником и членом руководящих органов организации.

По словам Проос, кабинету министров еще предстоит принять решение, как в точности изменить порядок выплаты родительских компенсаций. "В ходе работы также будет пересмотрен круг лиц, имеющих право на получение отпусков и компенсаций", - сказала глава политики трудовых отношений минсоцдел, отметив, что такой пересмотр еще не означает, что ограничение для членов правления будет отменено.