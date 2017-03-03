rus.err.ee

LIVE сегодня в 19:30: кто поедет от Эстонии на "Евровидение 2017"? ({{commentsTotal}})

Подготовка к конкурсу Eesti Laul в концертном комплексе Saku Suurhall. Автор: ERR
Eesti Laul
Eesti Laul
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4 марта на сцене Saku Suurhall определится победитель конкурса Eesti Laul, который будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве. Трансляция конкурса на портале rus.err.ee начнется в 19:30.

Порядок выступления участников:

1. Лийз Лемсалу "Keep Running"
2. Койт Тооме и Лаура "Verona"
3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"
4. Ленна Куурмма "Slingshot"
5. Даниэль Леви "All I Need"
6. Элина Борн "In or Out"
7. Иво Линна "Suur loterii"
8. Расмус Ряндвеэ "This Love"
9. Ariadne "Feel Me Now"
10. Керли "Spirit Animal"

В качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции и популярная эстонская группа Beyond Beyond.

В этом году на конкурсе Eesti Laul изменилась процедура голосования. Она будет проходить в два тура: в первом голосуют члены жюри и телезрители, а во втором — только зрители, которые из троих суперфиналистов выберут лучшего. Телефонные номера для голосования будут объявлены во время эфира.

Прямую трансляцию на телеканале ETV+ будут вести Юлия Календа и Александр Хоботов, также ее можно будет посмотреть и на портале rus.err.ee.

Финал Eesti Laul 2017 пройдет в концертном зале Saku Suurhall 4 марта. Начало трансляции на ETV+ и портале rus.err.ee в 19:30.

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.

Видео выступлений финалистов на предыдущих этапах конкурса:

Керли - "Spirit Animal" 

Койт Тооме и Лаура - "Verona" 

Лийз Лемсалу - "Keep Running" 

Расмус Ряндвеэ - "This Love"

Даниэль Леви - "All I Need"

Элина Борн - "In or Out"

Ленна Куурмаа - "Slingshot"

Иво Линна - "Suur loterii" 

 Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian - "Have You Now" 

Ariadne - "Feel Me Now" 

Редактор: Дина Малова



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