LIVE в субботу в 19:30: кто поедет от Эстонии на "Евровидение 2017"? ({{commentsTotal}})
4 марта на сцене Saku Suurhall определился победитель конкурса Eesti Laul, который будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве. Трансляция конкурса на портале rus.err.ee начнется в 19:30.
Порядок выступления участников:
1. Лийз Лемсалу "Keep Running"
2. Койт Тооме и Лаура "Verona"
3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"
4. Ленна Куурмма "Slingshot"
5. Даниэль Леви "All I Need"
6. Элина Борн "In or Out"
7. Иво Линна "Suur loterii"
8. Расмус Ряндвеэ "This Love"
9. Ariadne "Feel Me Now"
10. Керли "Spirit Animal"
В качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции и популярная эстонская группа Beyond Beyond.
В этом году на конкурсе Eesti Laul изменилась процедура голосования. Она будет проходить в два тура: в первом голосуют члены жюри и телезрители, а во втором — только зрители, которые из троих суперфиналистов выберут лучшего. Телефонные номера для голосования будут объявлены во время эфира.
Прямую трансляцию на телеканале ETV+ будут вести Юлия Календа и Александр Хоботов, также ее можно будет посмотреть и на портале rus.err.ee.
Финал Eesti Laul 2017 пройдет в концертном зале Saku Suurhall 4 марта. Начало трансляции на ETV+ и портале rus.err.ee в 19:30.
Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.
Видео выступлений финалистов на предыдущих этапах конкурса:
Керли - "Spirit Animal"
Койт Тооме и Лаура - "Verona"
Лийз Лемсалу - "Keep Running"
Расмус Ряндвеэ - "This Love"
Даниэль Леви - "All I Need"
Элина Борн - "In or Out"
Ленна Куурмаа - "Slingshot"
Иво Линна - "Suur loterii"
Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian - "Have You Now"
Ariadne - "Feel Me Now"
Редактор: Дина Малова