На "Евровидение 2017" от Эстонии поедут Лаура и Койт Тооме

4 марта на сцене Saku Suurhall определился победитель конкурса Eesti Laul - им стал дуэт Лауры и Койта Тооме, которые представят Эстонию на конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве.

В финале конкурсе Eesti Laul выступили:

1. Лийз Лемсалу "Keep Running"

2. Койт Тооме и Лаура "Verona"

3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"

4. Ленна Куурмма "Slingshot"

5. Даниэль Леви "All I Need"

6. Элина Борн "In or Out"

7. Иво Линна "Suur loterii"

8. Расмус Ряндвеэ "This Love"

9. Ariadne "Feel Me Now"

10. Керли "Spirit Animal"

В качестве приглашенного гостя на конкурсе выступили победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции и популярная эстонская группа Beyond Beyond.

Процедура голосования

В этом году процедура голосования на конкурсе Eesti Laul проходила в два тура по новым правилам. В первом туре голосовали члены жюри и телезрители, а во втором — только зрители, которые из троих суперфиналистов выбрали лучшего.

В тройку лучших помимо дуэта-победителя вышли также Керли и Расмус Ряндвеэ.

Победитель конкурса Eesti Laul представит Эстонию на "Евровидении 2017", который в этом году пройдет в Киеве.

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Дуэт от Эстонии выступит 11 мая.

Видео выступлений финалистов в финале Eesti Laul:

Керли - "Spirit Animal"

Койт Тооме и Лаура - "Verona"

Лийз Лемсалу - "Keep Running"

Расмус Ряндвеэ - "This Love"

Даниэль Леви - "All I Need"

Элина Борн - "In or Out"

Ленна Куурмаа - "Slingshot"

Иво Линна - "Suur loterii"

Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian - "Have You Now"

Ariadne - "Feel Me Now"