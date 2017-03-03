На "Евровидение 2017" от Эстонии поедут Лаура и Койт Тооме ({{commentsTotal}})
4 марта на сцене Saku Suurhall определился победитель конкурса Eesti Laul - им стал дуэт Лауры и Койта Тооме, которые представят Эстонию на конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве.
В финале конкурсе Eesti Laul выступили:
1. Лийз Лемсалу "Keep Running"
2. Койт Тооме и Лаура "Verona"
3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"
4. Ленна Куурмма "Slingshot"
5. Даниэль Леви "All I Need"
6. Элина Борн "In or Out"
7. Иво Линна "Suur loterii"
8. Расмус Ряндвеэ "This Love"
9. Ariadne "Feel Me Now"
10. Керли "Spirit Animal"
В качестве приглашенного гостя на конкурсе выступили победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции и популярная эстонская группа Beyond Beyond.
Процедура голосования
В этом году процедура голосования на конкурсе Eesti Laul проходила в два тура по новым правилам. В первом туре голосовали члены жюри и телезрители, а во втором — только зрители, которые из троих суперфиналистов выбрали лучшего.
В тройку лучших помимо дуэта-победителя вышли также Керли и Расмус Ряндвеэ.
Победитель конкурса Eesti Laul представит Эстонию на "Евровидении 2017", который в этом году пройдет в Киеве.
Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Дуэт от Эстонии выступит 11 мая.
Видео выступлений финалистов в финале Eesti Laul:
Керли - "Spirit Animal"
Койт Тооме и Лаура - "Verona"
Лийз Лемсалу - "Keep Running"
Расмус Ряндвеэ - "This Love"
Даниэль Леви - "All I Need"
Элина Борн - "In or Out"
Ленна Куурмаа - "Slingshot"
Иво Линна - "Suur loterii"
Карл-Кристьян & Whogaux feat. Maian - "Have You Now"
Ariadne - "Feel Me Now"
Редактор: Дина Малова, Екатерина Таклая