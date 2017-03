В субботу определится представитель Эстонии на "Евровидении 2017"

Eesti Laul

Порядок выступления участников:

1. Лийз Лемсалу "Keep Running"

2. Койт Тооме и Лаура "Verona"

3. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian "Have You Now"

4. Ленна Куурмма "Slingshot"

5. Даниэль Леви "All I Need"

6. Элина Борн "In or Out"

7. Иво Линна "Suur loterii"

8. Расмус Ряндвеэ "This Love"

9. Ariadne "Feel Me Now"

10. Керли "Spirit Animal"

В качестве приглашенного гостя выступит победитель конкурса "Евровидение-2015" Монс Зелмерлев из Швеции и популярная эстонская группа Beyond Beyond.

Прямую трансляцию на телеканале ETV+ будут вести Юлиия Календа и Александр Хоботов, также ее можно будет посмотреть и на портале rus.err.ee.

Финал Eesti laul 2017 пройдет в концертном зале Saku Suurhall 4 марта в 19:00.

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.

